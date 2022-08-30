المسماري: لا نؤيد أي طرف في اشتباكات طرابلس

أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات حفتر، أنهم لا يؤيدون أي طرف” في اشتباكات طرابلس التي اندلعت مطلع الأسبوع الجاري.

وقال المسماري، في تصريحات لوكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، إن قوات حفتر، “لم تشارك في الاشتباكات التي اندلعت في طرابلس ولا تدعم أي طرف سياسي في الأزمة”.

وشدّد المسماري على أن “القيادة العامة تنأى بنفسها عن هذا الصراع رغم دعمنا للشرعية التي يمثلها البرلمان الليبي”.

وأضاف: “نأسف لهذه الاشتباكات التي أسفرت عن خسائر في الأرواح فضلا عن تدمير الممتلكات الخاصة والحكومية مما سيكلف خزائن الدولة أموالا طائلة”.

وأردف المسماري: “ندعو إلى إنهاء هذه الاشتباكات التي تتكرر أسبوعيا وتزيد من معاناة المواطنين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمات وانعدام الأمن”.

وتابع: “تعتقد القيادة العامة أن الحل هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بعد الاتفاق على أسس دستورية لمعالجة هذه المشاكل والصراعات، ونعتقد أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتوحيد المؤسسات تحت قيادة رئيس وحكومة”.