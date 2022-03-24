«المسماري» يدعو روسيا وأوكرانيا إلى الجلوس على طاولة المفاوضات

نفى أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات حفتر، صحة تقارير إعلامية عن زيارة الأخير إلى روسيا مؤخرا أو إعطائه وعدا لموسكو بإرسال متطوعين للقتال معها في أوكرانيا.

وقال المسماري إنّهم لا يقفون مع روسيا ولا مع أوكرانيا، مشيرا إلى أنّهم يقفون مع ما سماها الحرب ضد الإرهاب، وأنّهم مع توجه المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وكذلك مع الدول الإقليمية.

ودعا المسماري من سمّاهم الجيران المتحاربين «روسيا وأوكرانيا» إلى الجلوس على طاولة المفاوضات ومعالجة شواغلهم والخروج بنتائج تُلبي مطالبهم لحماية الشعوب من ويلات الحروب.