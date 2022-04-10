«المسماري» ينفي إغلاقهم الموانئ والحقول النفطية

نفى المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري إصدار فواتهم أوامر بغلق الموانئ والحقول النفطية في البلاد.

وقال المسماري معلقا على تداول أخبار تفيد بإصدار حفتر والحكومة المكلفة من مجلس النواب تعليمات بالبدء في الإغلاق التدريجي لكل الموانئ والحقول النفطية وأنابيب الغاز اعتبارا من الأحد أنها «أخبار مزورة لا أساس لها من الصحة».

وتداول ناشطون وصفحات إخبارية على فيسبوك أخبارا بشأن ذلك، بعد أن أعلن ممثلو المنطقة الشرقية في اللجنة العسكرية المشتركة “5+5 تعليق عملهم باللجنة مطالبين حفتر بإصدار أمر إيقاف تصدير النفط وقفل الطريق الساحلي وإيقاف الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.