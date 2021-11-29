المسوري: ما يحدث هو سيرك انتخابي!

وصف عضو المجلس الأعلى للدولة صفوان المسوري، تطورات مشهد العملية الانتخابية في ليبيا، بالسيرك الانتخابي.

وقال المسوري: “ربما أدق وصف لما يحصل الآن هو وصف الغارديان قبل أيام (ما يحدث هو سيرك انتخابي)، بالمنطق وبدونه لا يمكن لهذا السيرك أن يستمر لصبح حدثاً جاداً”.

وأشار إلى وجود قوانين مخالفة للإعلان الدستوري، وانعدام للقاعدة الدستورية، وتهرب من معالجة قضية الدستور، ومرشحون هم أقرب للهواة من أي شيء آخر، وقتلة يحاولون التسربل بالديمقراطية، ومفوضية انتخابات تتكىء على بعض السفارات الأجنبية، حسب قوله.

وأضاف المسوري: “وكومبارس يضعون مساحيق التجميل التالفة على وجه المشهد الشاحب الهزيل لإيهام المجتمع بأنهم ساسة، وقضاء يكتب على سطر ويترك آخر،،، إنها سنوات اليُتم السياسي العظيم”.

واختتم بالقول: “غير أنه وفي الخواتيم لا يمكن السماح بهذا العبث القاتل، ولن يُؤتي أُكله، ولن تُحكم ليبيا بسدنة هياكل الوهم والديكتاتورية”.