المشاركون في «ملتقى الأعيان» يؤكدون دعمهم المطلق للمجلس الرئاسي

أكد الأعيان والحكماء المشاركون في ملتقى الأعيان والحكماء والمشائخ، الذي عقد اليوم الأربعاء بطرابلس، برعاية المجلس الرئاسي، “دعمهم المطلق لجهود المجلس، لانجاح مشروع المصالحة الوطنية”.

وأشادوا في كلمتهم التي ألقاها الرماح الدحنوس، “بنجاح الانتخابات البلدية مؤخراً والتي أكدت رغبة الليبيين في تحقيق الاستقرار”.

وشددوا على “ضرورة الاستثمار في نجاح الانتخابات المحلية، باجراء الانتخابات البرلمانية، ومن تم الرئاسية، لاستكمال الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي”.

وأكد ممثلوا مؤسسات المجتمع المدني، في الكلمة التي القاها عبدالرحمن المنصوري، على “ضرورة استمرار المجلس الرئاسي في انجاز المهمة التي أوكلت له، إلا وهي ملف المصالحة الوطنية، والتأكيد على اعتماد قانون العدالة الانتقالية، قبل انعقاد المؤتمر الوطني الجامع، واجراء الانتخابات البرلمانية، والاستفتاء على دستور دائم، وانتخاب رئيس يقود البلاد إلى بر الأمان”.

المشاركون في ملتقى الأعيان والحكماء يؤكدون دعمهم المطلق لاستمرار المجلس الرئاسي في انجاز مشروع المصالحة الوطنية … تم النشر بواسطة ‏المجلس الرئاسي الليبي‏ في الأربعاء، ١ يناير ٢٠٢٥