المشاريع الاستراتيجية في الجنوب.. محور اجتماع «الكوني» و«الدبيبة»

عقد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، مساء الثلاثاء، اجتماعا بمقر المجلس في طرابلس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خُصِص لمتابعة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في مناطق الجنوب الليبي.

وبحث الاجتماع المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات لاسيما الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وتطرق الاجتماع إلى تفعيل صندوق إعمار مرزق الذي يهدف لإعادة إعمارها، وتأهيل المناطق التي دمرتها الحروب، من أجل عودة النازحين للاستقرار فيها.

واستعرض الدبيبة الخطوات المتخذة من قبل الوزارات، والهيئات والمصالح، والأجهزة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية لاستكمال المشاريع المتوقفة، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع العمل على تذليل الصعوبات التي تعيق تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان حصول مناطق الجنوب على نصيبها من مشاريع التنمية التي تهدف لتحقيق الاستقرار فيه.