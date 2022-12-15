المشروع الحضاري النهضوي الليبي (1)

أصدر المرشح الرئاسي رئيس اللجنة التسييرية لحزب تيار المشروع الوطني الدكتور فتحي بن شتوان، كتابا بعنوان “المشروع الحضاري النهضوي الليبي”، أوضح من خلاله ماهية المشروع ورؤيته وأهدافه.
وتواصل شبكة “عين ليبيا” استعراض أبرز وأهم ما تضمنه الكتاب من نقاط ومواضيع وتلخصها لقراءها ومتابعيها الكرام.
الأهداف الأساسية للمشروع الحضاري النهضوي الليبي
تتمثل الأهداف الأسياسية للمشروع وفقاً للكاتب في النقاط التالية:
- قيمة الإنسان وأمنه هي أساس المشروع
- تحقيق المصالحة الوطنية والسياسية والثقافية والحوار بين الأطراف المتنازعة والندم على ما حصل
- إعادة بناء الجيش والشرطة والمؤسسات الأمنية الأخرى في وقت مبكر لاسترجاع الأمن في جميع مناطق الدولة
- إعطاء أولوية مطلقة لمعالجة الأزمات الحالية وتقديم البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تُساهم بشكل عملي ومباشر في حل الأزمات
- خلق الهوية الثقافية الواحدة وتطوير الشعور المشترك للمجتمع السياسي
- الاستفتاء على الدستور الليبي الذي يُحدد نظام الحكم والآليات والمؤسسات التي بواسطتها تمارس السلطة في الدولة
- إعادة بناء المؤسسات الكفأة والفعالة والمسؤولة والمتجاوبة وزيادة قدراتها
- تشكيل بيئة أعمال جذابة بمدخلات أعمال جيدة وقواعد وحوافز لتشجيع الاستثمار والابتكار وتوفير الصناعات المساندة والبنية التحتية الطبيعية المناسبة للأعمال والبنية العلمية والتقنية والإدارية المتطورة
- تشجيع قيام منظمات المجتمع المدني للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
- التجدد الحضاري بالانفتاح على العالم وقيمه وحضاراته والعلم والمعرفة والإدارة والتقنيات الحديثة ومجتمعات المعلومات والمعرفة والإبداع والابتكار والريادة
- العمل على جعل المعلومات والمعرفة والإدارة والتقنيات الحديثة والإبداع والابتكار والريادة في مركز عملية التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية
- بناء دولة قوية على أسس علمية وديمقراطية متينة
- تكوين حكومة مبتكرة ومستقرة وكفأة ومتجاوبة
- تطوير الأنظمة الاقتصادية والتعليمية والصحية والسياسية وأنظمة الاتصالات والمواصلات وغيرها من الأنظمة الأخرى
- ابتكار نظام تربية وتعليم جديد بنموذج جديد يتم التحول فيه من التركيز على المعلومات إلى التركيز على المعارف والمهارات والتفكير النقدي والنظمي والإبداع والابتكار
- ابتكار نظام جديد للعناية الصحية نظام شامل ومتكامل على مستوى عالمي ويدار حسب المواصفات العالمية
- المحافظ على البيئة بالعمل على حماية الحياة الطبيعية والتنوع البيولوجي واستخدام التقنيات الحديثة
- تنفيذ برامج ومشروعات الحماية الاجتماعية من خلال شبكات موسعة من المؤسسات ومراكز التدريب المهني والمراكز المساندة الأخرى
- زرع الإبداع والابتكار والريادة وتنمية عقلية التفكير الإبداعي والابتكاري وخلق البيئة المناسبة له في جميع مجالات الحياة
- تصميم وتنفيذ نظام وطني للابتكار يشمل شركات التصنيع والأعمال ومراكز البحوث والجامعات ومجموعات الأفكار والمستثمرين والمنظمات الأخرى
- إعداد قوة العمل القادرة والماهرة والمبدعة والمبتكرة والتي تتكون من بحاث وفنيين ومهندسين ومنتجين واقتصاديين وإداريين وقانونيين وغيرهم في جميع المجالات والقطاعات
- المرأة في ليبيا ستؤدي أدواراً مهمة في كل جوانب الحياة وخاصة من خلال تنشئة الأسرة القوية والمتماسكة والمشاركة في قوة العمل
- يعمل المشروع النهضوي على إحداث ثورة عمرانية ضخمة بتنفيذ البنى التحتية اللازمة للنهضة والمشاريع العمرانية للمدن والقرى القديمة والجديدة
- تطوير اقتصاد نشط ومستدام ومتنوع ومنافس وعادل
- تحقيق الرخاء الوطني المستدام الذي يولد توليدا بأيدي أبناء الوطن
- تحقيق التنمية البشرية التي تهتم بزيادة قدرات الفرد وقياس انعكاساتها على جودة حياته ومستوى معيشته
- تحقيق زيادة مضطردة في التنافسية الوطنية لليبيا والتي تقاس بمؤشر التنافسية العالمية
- تحقيق التنمية الاجتماعية بإيجاد الوسائل المناسبة لرعاية الأسرة ومساندة تركيبتها وتقوية روابطها
- تحقيق التنمية البيئية
- إحداث التناغم والتوازن بين التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية واعتبارها مكونات في نظام واحد للتنمية الشاملة والمتكاملة والمتوازنة والعادلة
- العمل على تحويل الأهداف والبرامج والمشروعات والخطط والمبادرات المحددة في المشروع الحضاري النهضوي إلى برامج عمل وخطط مفصلة
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