المشروع الوطني لتنمية المهارات يحقق تقدماً في طرابلس الكبرى بإحصائية تدريبية حديثة

أعلن المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية بوِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم عن الإحصائية التدريبية الخاصة بـ المشروع الوطني لتنمية المهارات الإدارية والقيادية لمديري المدارس ومساعديهم في مراقبات التربية والتعليم بمنطقة طرابلس الكبرى، لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

ووفق الإحصائية، بلغ عدد المشاركين في البرنامج التدريبي 897 متدربًا من أصل 1941 مستهدفًا، ضمن خطة شاملة تهدف إلى الرفع من كفاءة الكوادر الإدارية في المؤسسات التعليمية.

ويُنفذ المشروع على مستوى 136 مراقبة تربية وتعليم في مختلف مناطق ليبيا، وتشمل: طرابلس الكبرى، المنطقة الغربية، الوسطى، الجبل الغربي، الجنوبية، والشرقية، بإشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم.

ويستهدف البرنامج تدريب 10 آلاف مدير ومساعد على مستوى البلاد، ضمن خطة مرحلية تشمل جميع المراقبات التعليمية، بهدف تعزيز المهارات القيادية والإدارية، والارتقاء بجودة الأداء في مؤسسات التعليم العام.