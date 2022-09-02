«المشري»: إجراء الانتخابات يتطلب وجود حكومة موحدة تُسيطر على البلاد

‏رحّب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ببيان مجلس الأمن الدولي الداعي إلى إيجاد مسار واضح لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وأكّد المشري في تغريدة عبر تويتر على المبادئ التي مازال يشدّد عليها، والتأكيد على ضرورة أن تُجرى الانتخابات في أقرب الآجال وفق قوانين دستوريّة سليمة وتوافقيّة.

وتابع رئيس المجلس الأعلى الدولة أنّ إجراء الانتخابات يتطلب إيجاد حكومة موحّدة قادرة على بسط سلطتها على كامل التّراب اللّيبي وعلى تأمين العملية الانتخابيةـ وفقا لقوله.