المشري: القوى التي عارضت الاستقلال هي ذاتها تُعارض الاستقرار اليوم

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إنّ القوى التي عارضت استقلال ليبيا قبل 70 عاما هي اليوم نفسها تعارض استقرار ليبيا.

وأكّد المشري أنّ التوافق هو الذي سيبني ليبيا وأنّ هناك تدخلات خارجية تعارض هذا التوافق، مشيرا أن المجلس تنبأ بفشل الانتخابات لأنها قامت على قوانين معيبة وأن مفوضية الانتخابات فاشلة ولم يكن يدفعها سوى ضغط السفراء الأجانب.

وتابع أنّ الخروج من الأزمة الراهنة يتطلب أن ننسى محاولة الاستمرار في مناصبنا وأن نتوافق على مسار دستوري دون تدخلات أجنبية، مشدّدا على ضرورة التّحلى بشجاعة الأجداد في وجه تدخل السفراء والأطراف الخارجية.