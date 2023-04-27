المشري: حكومة «الدبيبة» تتجاهل ما يحصل برابع أكبر مدينة

تشهد الزاوية مظاهرات وإغلاق الطريق الساحلي احتجاجاً على تردي الأوضاع الأمنية وتفشي الجريمة، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لتعذيب شباب ليبيين على أيدي أشخاص يحملون جنسيات أفريقية.

وفي تعليق له على هذه الأحداث، اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتجاهل ما يحدث في المدينة.

وقال المشري في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “في ظل انهيار كامل للأمن القومي واستباحة للأراضي الليبية من قبل الهجرة غير الشرعية نجد الحكومة تنشغل بتوظيف أموال الدولة ومؤسساتها التنفيذية لهدف البقاء والاستمرار”.

وأضاف: “قد راق لها كونها حكومة لمدينة واحدة، المهم هو أن خزائن بنكها المركزي مفتوحة لها على اتساعها”.

وتابع المشري: “انشغالها بإقامة الحفلات وتنظيم الملتقيات الوهمية جعلها تتغافل وتتجاهل ما يحصل برابع أكبر مدينة ليبية لا تبعد عن مكتب رئيسها سوى 40 كيلومتر”.