المشري: سنستكمل الجلسة يوم غدٍ الخميس

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن جلسة التصويت على إجراءات النواب من تعديل الإعلان الدستوري وتغيير السلطة التنفيذية ستستكمل غدا الخميس.

وأرجع رئيس المجلس سبب رفع جلسة التصويت على التعديل الدستوري الأخير إلى انقطاع التيار الكهربائي ومعلومات عن تحرك قوة عسكرية بالقرب من مكان انعقاد الجلسة.

وقال المشري، في تصريح صحفي الليلة، إن التيار الكهربائي انقطعت على كامل المنطقة التي يقع فيها مقر الدعوة الإسلامية مكان عقد جلسة اليوم وكافة الأعضاء خرجوا من الباب الخلفي حفاظا على سلامتهم بعد سماعهم إطلاق رصاص ”

وأوضح بأنه سيتم استكمال الجلسة صباح غد الخميس، مشيرا إلى أن قرارات المجلس تتخذ من القاعة بكل شفافية.

وجدد المشري تأكيده بأنه ما لم تكن هناك حكومة توافقية يرضى عليها ‏المجلس الأعلى للدولة فإنه لا يمكن لها أن تمارس عملها من العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، بأن مشروع عسكرة الدولة لا مجال له في المنطقة الغربية وأن الدفاع عن ثورة فبراير لا يزال مستمرا.