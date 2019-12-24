المشري: سيكون لنا الدور الذي كان للآباء المؤسسين والمجاهدين العظام

المشري: الاستقلال لم يأت من فراغ ولم يأت هبة. [المجلس الأعلى للدولة]

وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، كلمة الثلاثاء، للشعب الليبي، بالتهنئة والتبريكات، بمناسبة الذكرى الـ68 لنيل ليبيا استقلالها.

وقال المشري في كلمته، إن هذا الاستقلال لم يأت من فراغ ولم يأت هبة، وإنما جاء نتيجة للتضحيات العظام التي قدمها المجاهدون في صد العدوان والغزاة، ومن أرادوا العبث بمقدرات الوطن، وسطروا الملاحم العظام والتضحيات التي سجلها لنا التاريخ في كل بقاع ليبيا.

وأضاف يقول:

نيل الاستقلال كان أيضًا بفضل مجهودات كبيرة قام بها الليبيون في المجال السياسي في عصبة الأمم، حيث توّج كل ذلك بهذا الاستقلال الذي جمع الليبيين في دولة واحدة بأقاليمها التاريخية، ثم كان لها التوحد نتيجة الإرادة الحقيقية لليبيين في التوحد والانضمام وبناء دولة عصرية.

وتابع المشري:

كان للحركة السنوسية وللملك الصالح إدريس رحمه الله وللمجاهدين في كل المناطق دور كبير في جمع الصف، وتقديم التنازلات للوصول بليبيا موحدة قوية، ونالت استقلالها على هذا الشكل.

ونوه بأن أيادي العابثين بالوطن قلبت هذا الأمر ودخلت ليبيا في سنوات عجاف طويلة، كانت فيها في أسوأ حالاتها، ثم استطاع هذا الشعب العظيم بثورة 17 فبراير إعادة الأمر إلى نصابه، وقال:

ولو كان لنا من الأمر شيئ لأعدنا حتى جثمان الملك الصالح إلى الجغبوب، بدلاً من بقائه في البقعة الصالحة بالمدينة، وذلك وفاءً للأجداد المؤسسين.

وأردف يقول:

قامت الآن ثورة مضادة أخرى استنجدت بكل رخيص شرقًا وغربًا، عربًا وعجمًا، في سبيل إنهاء هذه الثورة، لكن هيهات هيهات، فإن شبابنا الصامدون في حدود طرابلس، والذين يسطّرون أحسن الملاحم وأقواها، والذين قدموا نماذج ودروسًا في كيفية الثبات والقتال والفداء.

واختتم رئيس المجلس الأعلى للدولة كلمته بالقول:

نحن أيضًا في ساحات العمل السياسي، لم نخذلهم أبدًا ولن نبيع هذه التضحيات، ولن نتنازل عن المبادئ وسيكون لنا الدور الذي كان للآباء المؤسسين وللمجاهدين العظام.