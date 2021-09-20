المشري: لا يحق لمجلس النوّاب منفرداً إصدار القوانين

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن انتخاب الرئيس في الوضع الحالي لا يولد الاستقرار، مشيراً إلى أنهم مع انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، ويقترحون إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الاستفتاء على الدستور.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، أفاد المشري بأن المجلس الأعلى للدولة لديه ملاحظات جوهرية على قانون انتخاب الرئيس الصادر عن رئاسة مجلس النواب، تتمثل إحداها في بند ترشح العسكريين للانتخابات والذي يخالف القانون الليبي.

كما شدّد رئيس المجلس الأعلى للدولة على أنه لا يحق لمجلس النواب منفردا إصدار القوانين.

ولفت إلى أنه إذا أصرت رئاسة مجلس النواب على قانون انتخاب الرئيس، فإنهم سيعتبرون ذلك عرقلة واضحة للانتخابات.

وأوضح المشري أن لديهم خطة بديلة إذا لم يستجب مجلس النواب لإصدار قوانين الانتخابات بالتوافق معهم.