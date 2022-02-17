المشري: لا يوجد طريق للوصول لبر الأمان إلا بإنهاء المراحل الانتقالية بدستور دائم

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إنّه لا يوجد طريق للوصول إلى بر الأمان إلا بإنهاء المراحل الانتقالية بدستور دائم.

وشدّد المشري في كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير على ضرورة تجديد الشرعية لجميع الأجسام التشريعية والتنفيذية والرقابية بإقامة انتخابات نزيهة.

وتابع المشري أنّ ثورة فبراير لم تكن مجرد حدث، وإنّما عمل له أهداف سامية من أجل عزة الشعب الليبي وحريته وكرامته، ولتحقيق العدالة الاجتماعية وتأسيس دولة مدنية.

وأضاف المشري أنّه يجب عدم المساومة على وحدة تراب الوطن وسيادته، وحرمة الدم الليبي، وقبول الآراء المختلفة وسماع لصوت العقل والحكمة.

وذكر المشري أنّ المصالحة الوطنية الشاملة القائمة على الصلح وتقصي الحقائق ورد المظالم وجبر الضرر والعدالة الانتقالية، هي هدف أساسي وواجب وطني للحفاظ على الوطن وإنهاء معاناته.