الرئيسية | حرب طرابلس | ليبيا

المشري: موقف مصر يُفسر تردُّد الطرف المعتدي بارتهان قراره لدول أخرى

عين ليبيا | آخر تحديث: 13 أغسطس 2019 - 13:55
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن عدم مشاركة مصر في بيان الدول الست الداعم للهدنة في طرابلس، يؤكد إصرارها لاستمرار الحرب على حساب دعم استقرار ليبيا.

وأوضح المشري في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، أن موقف مصر يفسر تردد الطرف المعتدي بارتهان قراره لدول أخرى.

وأشار إلى أن الحل السياسي الحقيقي في ليبيا لا يمكن أن يستأنف دون وقف العدوان على العاصمة بشكل كامل.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن