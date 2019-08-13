المشري: موقف مصر يُفسر تردُّد الطرف المعتدي بارتهان قراره لدول أخرى

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن عدم مشاركة مصر في بيان الدول الست الداعم للهدنة في طرابلس، يؤكد إصرارها لاستمرار الحرب على حساب دعم استقرار ليبيا.
وأوضح المشري في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، أن موقف مصر يفسر تردد الطرف المعتدي بارتهان قراره لدول أخرى.
وأشار إلى أن الحل السياسي الحقيقي في ليبيا لا يمكن أن يستأنف دون وقف العدوان على العاصمة بشكل كامل.
عدم مشاركة مصر في بيان الدول الست الداعم للهدنة – بالرغم من رضوخ المعتدي للهدنة – هو تأكيد آخر على إصرارها في استمرار الحرب على حساب استقرار ليبيا، وهو ما يفسر التردد في موقف المعتدي بارتهان قراره لدول أخرى؛ الحل السياسي الحقيقي لا يمكن أن يبدأ دون الوقف الكامل للعدوان.
— خالد المشري (@KhaledMeshri) August 12, 2019
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