المشري: موقف مصر يُفسر تردُّد الطرف المعتدي بارتهان قراره لدول أخرى

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن عدم مشاركة مصر في بيان الدول الست الداعم للهدنة في طرابلس، يؤكد إصرارها لاستمرار الحرب على حساب دعم استقرار ليبيا.

وأوضح المشري في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، أن موقف مصر يفسر تردد الطرف المعتدي بارتهان قراره لدول أخرى.

وأشار إلى أن الحل السياسي الحقيقي في ليبيا لا يمكن أن يستأنف دون وقف العدوان على العاصمة بشكل كامل.