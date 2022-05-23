«المشري» و«المنفي» يبحثان مستجدات اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري آخر الملفات السياسية الجارية بالبلاد.

وتطرق اللقاء الذي جمعهما، إلى سُبل تجاوز الأزمة الراهنة والخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية للوصول إلى الاستقرار الدائم.

وبحث الطرفان آخر ما توصلت إليه لجنتا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في القاهرة، بشأن المسار الدستوري، حيث أكدا الطرفان على استمرار الدعم للعملية السياسية والعمل على توحيدها لإعادة الاستقرار للبلاد،

وشدّد الطرفان على دعم المسار الدستوري للوصول لحل نهائي للأزمة السياسية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية وقانونية صحيحة.