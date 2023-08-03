«المشري» و«باتيلي» يبحثان خارطة الطريق المقترحة للمسار التنفيذي

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي مستجدات الأوضاع السياسية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إنّ اللقاء تطرّق إلى نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6، وسبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا.

وذكر المكتب الإعلامي أنّ الجانبان أكدا ضرورة أن تؤدي الحلول إلى استجابة تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية تأسيساً على نتائج أعمال اللجنة 6+6.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة تطرقا الجانبان في مباحاثتهما إلى لقترح خارطة الطريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية.