المشري وسلامة يُشاركان في ورشة حوارية حول المؤتمر الوطني الجامع

قام رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بالمشاركة مع عدد من رؤساء اللجان بالمجلس أمس الأحد، في ورشة حوارية نظمها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي حول الملتقى الوطني الجامع، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة ونائبته، ووزير التخطيط بحكومة الوفاق الوطني الطاهر الجهيمي.

هذا وتم خلال الورشة بحث نقاط عدة من بينها المشاركين في هذا المؤتمر والأطراف التي يمثلونها، والملفات التي تم تجميعها من قبل بعثة الأمم المتحدة، والتي من المفترض أن يتم طرح حلول لها في المؤتمر الجامع.