«المشري» و«نورلاند» يتفقان على دعم العملية الأممية لإجراء الانتخابات

التقى سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

ونقل حساب السفارة الأمريكية على تويتر عن نورلاند قوله: “في اجتماعي اليوم مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في القاهرة، اتفقنا على الحاجة إلى دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن حسبما يطالب به الناخبون الليبيون“.

وشجع السفير الأمريكي جميع المشاركين في اجتماع القاهرة المقبل بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على العمل نيابة عن الشعب الليبي والتوصل إلى الإجماع اللازم لوضع القاعدة الدستورية للانتخابات.