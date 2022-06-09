«المشري» يؤكد أن حل الأزمة يكون بانتخابات على أساس دستوري

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن حل الأزمة السياسية يكون عبر تنظيم انتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة، تجدد الشرعية السياسية للبلاد وتنهي المراحل الانتقالية.

جاء ذلك خلال لقائه المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو والسفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى آخر المستجدات السياسية بليبيا؛ حيث شدد على موقف المجلس الأعلى للدولة من الانسداد السياسي الحالي ورؤيته للخروج منه.

من جانبه، اطلع الجانب الإيطالي، المشري على ما خلص إليه اجتماع المجموعة الأمنية الخاصة بليبيا، الذي عُقد بالعاصمة التونسية.