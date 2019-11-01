«المشري» يبحث أوجه التعاون المشترك مع الاتحاد البرلماني العربي

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع رئيس البرلمان الأردني رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة، في الرباط ضمن زيارته للمملكة المغربية.

وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسُبل تعزيزها، وربط أواصر التعاون المشترك.

كما تطرق اللقاء إلى الوضع الراهن في ليبيا سياسياً وعسكرياً، وتداعيات العدوان على العاصمة طرابلس الذي يشهد ارتكاب المعتدي لجرائم حرب واستهداف للمدنيين والبنى التحتية، فيما أوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة حالة التشتت التي يعاني منها مجلس النواب الليبي إثر رفض بعض أعضاءه الاعتراف بالاتفاق السياسي، الذي يمثل حجر الأساس لشرعية مجلس النواب.