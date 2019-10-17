«المشري» يبحث في أديس أبابا دور الاتحاد الأفريقي في حل الأزمة الليبية

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، صباح الخميس، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى محمد فكي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وحضر اللقاء رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي في المجلس الأعلى للدولة موسى فرج، ونائب رئيس لجنة متابعة الاتفاق السياسي بالمجلس بشير الهوش، وممثل دولة ليبيا لدى الاتحاد الأفريقي جمعة عامر، بالإضافة إلى مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية خليفة الرحيبي.

ومن جانب مفوضية الاتحاد الأفريقي فقد حضر اللقاء محمد حسن لباد مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان، وعدد من أعضاء المفوضية.