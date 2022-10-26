«المشري» يبحث مع المبعوث الأممي سُبل حل الأزمة

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأربعاء، رفقة نائبيه ناجي مختار وعمر بوشاح، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.



وناقش اللقاء آخر مستجدات الأوضاع بالبلاد وسبل حل الأزمة السياسية الراهنة، عبر التوافق على أسس دستورية سليمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تُنهي المراحل الانتقالية.

واطلع المشري المبعوث الأممي على مخرجات اجتماعات المغرب مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وما تم الاتفاق عليه، حيث عبر المبعوث الأممي عن دعمه لتلك الجهود التي من شأنها تحقيق الاستقرار وتمهد للانتخابات بالبلاد.