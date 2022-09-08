«المشري» يبحث مع المبعوث الفرنسي سبل دعم السار الدستوري

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والمبعوث الخاص الفرنسي لليبيا بول سولير، سبل دعم مباحثات المسار الدستوري بين مجلسي الدولة والنواب، مؤكدين دعمهما للحوار ورفضهما للحلول العسكرية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة، إنّ المشري أوضح خلال اجتماعه اليوم بالمبعوث الفرنسي، رؤية المجلس للخروج من الأزمة الراهنة، عبر تنظيم انتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة؛ تحقق الاستقرار الدائم في البلاد.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد استقبل الأربعاء، رفقة نائبه الأول ناجي مختار بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، المبعوث الخاص الفرنسي لليبيا بول سولير.