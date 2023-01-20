«المشري» يبحث مع نقابة المحامين سُبل الوصول للانتخابات

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الخميس، رفقة أعضاء من المجلس، وفد من النقابة العامة لمحامي ليبيا.

وناقش اللقاء الذي عُقِد بمقر المجلس في طرابلس، سُبل تقريب وجهات النظر وزيادة التوافق بين مجلسي الدولة والنواب لحل الأزمة السياسية و الوصول إلى الانتخابات في أسرع وقت.

وعبر المشري عن دعمه لأي جهود تفضي إلى مزيد من التوافق بين المجلسين لتحقيق الاستقرار الدائم بالبلاد، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

وفي ختام اللقاء، قدم الوفد لرئيس المجلس الأعلى للدولة مضابط جلسات البرلمان الليبي في عهد المملكة الليبية.