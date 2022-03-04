«المشري» يرُحب بمبادرة «ويليامز» لتشكيل لجنة مع النّواب لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات

رحّب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمراسلة بمراسلة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، حول تشكيل لجنة مشتركة مع النواب لإعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية

وقال المشري بإنّهم سيكونون في الموعد تعبيرا عن إرادة الليبيين في الذهاب نحو الانتخابات ودور البعثة سيكون رعاية عمل لجنتي المجلسين دون التدخل فيهما.

وكانت ويليامز وجّهت رسالة إلى رئيسي مجلس النواب والدولة تقترح فيها تشكيل لجنة مشتركة من الجسمين للعمل على وضع قاعدة دستورية توافقية تحت رعاية الأمم المتحدة، خلال 14 يوما اعتبارا من يوم 15 مارس الحالي في مكان يتم تحديده بعد موافقتهما.