«المشري» يستعرض مع السفير الإيطالي الاستعدادات لمؤتمر برلين

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”، الأربعاء، سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبي بُوتشينو”، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وفي مستهل اللقاء رحب “المشري بالسفير الإيطالي، وناقشا التطورات السياسية والعسكرية وتداعيات العدوان على طرابلس، والاستعدادات لمؤتمر برلين المزمع عقده حول ليبيا.

من جانبه بين السفير ثبات الموقف الإيطالي من العدوان على العاصمة مقارنة بمواقف بعض الدول الأخرى التي يشوبها الغموض أحيانًا، وفق قوله.