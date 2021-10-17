«المشري» يستعرض مع النائب العام جهود محاربة الفساد

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأحد، بمقر المجلس في طرابلس، النائب العام المستشار الصديق الصور.

وتناول اللقاء عدداً من الملفات التي تهم الشأن العام من بينها الاستعداد للانتخابات القادمة إضافة إلى سير عمل النيابة العامة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

كما تم التطرق إلى بعض القضايا المفتوحة التي لا يزال التحقيق فيها جاريا، وقضايا المتهمين غير المحالين للنيابة العامة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمدد القانونية في ذلك والعقبات التي تواجه آليات إنفاذ القانون.

وتطرق اللقاء أيضاً، إلى جهود محاربة الفساد المالي والإداري في القطاع العام، وأكد السيد الرئيس دعمَ المجلس الأعلى للدولة الكامل للسلطة القضائية.