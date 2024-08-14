«المشري» يستقبل وفدا من «مؤتمر الإصلاح وبناء الدولة»

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” اليوم الأربعاء، وفدًا يمثل مؤتمر الإصلاح وبناء الدولة.

ورحب الرئيس بالحضور “الذين حملوا إليه التهاني والتبريكات بمناسبة فوزه في انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة وتقلده منصب الرئيس”، مبدين “دعمهم الكامل له وللمجلس”.

كما استعرض الحضور أمام الرئيس، “مشروع مؤتمر الإصلاح وبناء الدولة حتى يبدي “الرئيس” بشأنه ما يلزم من ملاحظات وتوجيهات”.

هذا وضم الوفد كلاًّ من: “فتح الله بشير السعداوي” رئيس حزب المؤتمر ورئيس مؤتمر الإصلاح وبناء الدولة ورئيس رابطة الأحزاب الليبية، و”ناصر عبدالوهاب ديدح” مسؤول مؤتمر الإصلاح للمنطقة الغربية، و”أزهار عبدالسلام حبرشي” مسؤولة مؤتمر الإصلاح عن المنطقة الجنوبية، و”عمار مفتاح الديب” رئيس الحراك الوطني للأحزاب الليبية وعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر، و”المبروك امبارك عيسى” رئيس تجمع الأحزاب الليبية وعضو مؤتمر الإصلاح، و”أبومدين محمد الحجاوي” عضو مؤتمر الإصلاح، و”صبري المبروك خميس” عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر ورئيس فرع حزب الحركة الوطنية الليبية بمدينة ترهونة.

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد "خالد المشري" اليوم الأربعاء، وفدًا يمثل مؤتمر الإصلاح وبناء الدولة، ضم كلاًّ من:… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة‏ في الأربعاء، ١٤ أغسطس ٢٠٢٤