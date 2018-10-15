المشري يشرح لـ بيكر موقف الأعلى للدولة مما يحدث في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أمس الأحد السفير البريطاني لدى ليبيا فرانسيس بيكيرلمناقشة آخر التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.

حيث تطرق اللقاء إلى موضوع تعديل الاتفاق السياسي وتغيير المجلس الرئاسي والمقترحات المقدمة بالخصوص من البعثة الأممية ومجلس النواب والمجلس الرئاسي، حيث أعلن السيد الرئيس أن المجلس الأعلى الدولة سيناقش هذه المقترحات خلال جلسة المجلس التي ستعقد في الغد.

من جهته أشار المشري إلى إمكانية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية استناداً إلى الباب المتعلق بنظام الحكم في مسودة مشروع الدستورن واتخاذ هذا الباب قاعدة دستورية بناء على ما نص عليه اتفاق باريس في حال عدم التمكن من اعتماد أي من المقترحات المقدمة، مؤكدا إمكانية الاتفاق مع مجلس النواب بخصوص المناصب السيادية وهي من ضمن النقاط المهمة الواردة في الاتفاق السياسي.

كما أثنى بيكر على تحسن الأوضاع في طرابلس بعد الأحداث الأخيرة، مثمناً في الوقت ذاته جهود المجلس الأعلى للدولة وسعيه الحثيث في سبيل إيجاد الحلول للمشاكل السياسية المتأزمة، ومشدداً على أهمية إشراك كل العناصر الحالية في هذه الحلول وعدم استثناء أحد.