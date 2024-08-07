«المشري» يصدر بياناً حول تأجيل جولة الانتخابات

قال مرشح المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، “إن إعلان “محمد تكالة” تأجيل جولة الانتخابات إلى 20 أغسطس، إعلان باطل صادر عن غير ذي صفة”.

وأضاف المشري، في بيان رسمي صدر عنه، “أن الجميع شاهد عبر القنوات عملية التصويت ومن الفائز، وبالتالي فتكالة ليس رئيسا للمجلس كي يدعو إلى عقد جلسة أو غير ذلك”.

وأوضح المشري، “أن النظام الداخلي للمجلس ينص صراحة على أن مدة ولاية مكتب رئاسة المجلس سنة واحدة فحسب من تاريخ انتخابه، وبالتالي فقد انتهت مدة ولايته بالانتخاب وبالمدة القانونية كليهما”.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، أعلن عن إعادة الجولة الثانية لانتخاب رئيس المجلس يوم 20 أغسطس الجاري إذا لم يتحصلوا على فصل واضح من القضاء قبل هذا الموعد.