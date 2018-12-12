المشري يعرض موقف الأعلى للدولة بشأن قانون استفتاء الدستور

عقد رئيس المجلس الأعلى خالد المشري الأربعاء، لقاء مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، لمتابعة آخر مستجدات العملية الانتخابية المقبلة.

وعرض المشري خلال اللقاء الذي حضره أيضًا رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق السياسي بالمجلس، ورئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي، موقف المجلس الأعلى للدولة بشأن قانون الاستفتاء على الدستور.

كما عرض رئيس المجلس الأعلى للدولة موقف المجلس من تعديلات مجلس النواب على الإعلان الدستوري، والتي تشوبها العديد من العيوب القانونية، بحسب ما قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

يذكر أن المشري قال في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي، إن التعديلات الدستورية الأخيرة التي قام بها مجلس النواب تشوبها عيوب قانونية كثيرة، مبينًا أن مجلس النواب لم يتوافق مع الأعلى للدولة رسميًّا حول التعديل العاشر المتعلق بقانون الاستفتاء على الدستور الذي قسم ليبيا إلى 3 دوائر انتخابية.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة أن قانون الاستفتاء الذي أعدّه النواب مخالف للإعلان الدستوري، كما أنه صيغ بطريقة تجعل الناخب يرفضه، ليعود بذلك إلى مجلس النواب فيكوّن لجنة أخرى لصياغة الدستور، وفق قوله.

كما طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة بالإسراع بإنجاز الاستفتاء على الدستور، للخروج بالبلاد إلى بر الأمان وعدم إطالة أمد الأزمة، حسب تعبيره.