«المشري» يلتقي السفير القطري لدى ليبيا

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري تطورات العملية الانتخابية في البلاد.

وأوضح المشري خلال لقائه السفير القطري، إنّ رؤية المجلس كانت في محلها حول عدم إمكانية إجراء الانتخابات دون الاستناد إلى أسس دستورية وقانونية سليمة لضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة.

وشدّد المشري على أنّ المجلس عاكفٌ على إيجاد الحلول للخروج من الانسداد الحالي الحاصل في العملية الانتخابية.

وأكّد السفير القطري خالد الدوسري، على استمرار دعم بلاده لليبيا للوصول لمرحلة الاستقرار الدائم.