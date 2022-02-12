«المشري» يُؤكد على أهمية الدفع بالمسار الدستوري

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على أهمية الدفع بالمسار الدستوري.

جاء ذلك خلال لقائه، الجمعة، بمقر المجلس في طرابلس، السفيرَ الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

وناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية، حيث أكد المشري على أهمية الدفع بالمسار الدستوري؛ للوصول للانتخابات وتلبية رغبة الشعب الليبي في بناء دولته المنشودة.

هذا وتلقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الجمعة، مكالمة هاتفية من السفير الأمريكي لدى ليبيا رتشارد نورلاند.

وبحث الجانبان خلال المكالمة الهاتفية، العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات السياسية وأهمية الدفع نحو المسار الدستوري للوصول إلى الانتخابات.

كما تلقَّى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الجمعة، مكالمة هاتفية من السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

وناقش الطرفان خلال المكالمة، عدة ملفات وعلى رأسها آخر التطورات السياسية الجارية بالبلاد، وأهمية الدفع بالمسار الدستوري للوصول إلى انتخابات بشكل قانوني وسليم، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة.