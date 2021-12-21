«المشري» يُجدد دعوته للمساهمة في إنجاح المسار السياسي

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، سفيرَ دولة ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

وناقش الطرفان خلال اللقاء، تطورات ملف الانتخابات، حيث أوضح المشري ملكية الليبيين التامة لهذا الملف، وأن رؤية المجلس كانت في محلها حول عدم إمكانية إجراء الانتخابات دون الاستناد إلى أسس دستورية وقانونية لضمان عملية انتخابية نزيهة ومشاركة واسعة من قِبل المواطنين.

وأشار المشري إلى أن المجلس عاكفٌ على إيجاد الحلول للخروج من الانسداد الحالي الحاصل في العملية الانتخابية.

وفي نهاية اللقاء، جددّ رئيس المجلس الأعلى للدولة دعوتَه لجميع الأطراف الدولية للمساهمة في إنجاح المسار السياسي لتجاوز هذه المرحلة.