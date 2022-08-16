«المشري» يُجري مباحثات في أنقرة

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بحضور عضوي المجلس حماد بريكاو ونور الدين سلطان، والقائم بالأعمال في السفارة الليبية عبدالله شعبان، اليوم الثلاثاء، في العاصمة التركية أنقرة، مع وزيرَ الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سُبل تطوير التعاون بين البلدين في كافة المجالات، والجهود الرامية لحلّ الأزمة السياسية في ليبيا.

وأكد أوغلو استمرار دعم بلاده لليبيا؛ لتجاوز الأزمة السياسية وتحقيق الاستقرار الدائم في البلاد، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة.