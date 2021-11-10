«المشري» يُجري مباحثات في أنقرة

استقبل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والوفد المرافق له، وبحثوا العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، بأن اللقاء جرى في مبنى البرلمان بالعاصمة أنقرة، وتم خلاله التأكيد على متانة العلاقات بين الجانبين، وحرص تركيا على تحقيق السلام الدائم في ليبيا.

وقال شنطوب: “سنواصل الوقوف إلى جانب أشقائنا الليبيين وممثليهم الشرعيين، من أجل تحقيق السلام الدائم والازدهار في ليبيا”.

وأوضح أن علاقات عميقة واستثنائية تربط بين تركيا وليبيا منذ أكثر من خمسة قرون، وفق قوله.

وأضاف: “روابط الصداقة والأخوة القوية بيننا تستمد قوتها من تاريخنا المشترك، وجهودنا مستمرة لتحسين العلاقات بين نواب البلدين، وأبرز دليل لذلك تأسيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الليبية”.

وتابع: “ستواصل تركيا الوقوف إلى جانب ليبيا وشعبها، لسد جميع الاحتياجات في مختلف المجالات، كما كانت دائماً، كما سيستمر دعمنا لها في جميع المحافل الداخلية والدولية”.

وأشار رئيس البرلمان التركي إلى استمرار التعاون بين البلدين في جميع الجوانب وعلى رأسها البنية التحتية، والتعليم، والأمن والدفاع، والتنمية، إضافةً إلى التبادل التجاري.

ولفت شنطوب في كلمته، إلى أهمية إجراء انتخابات بطريقة حرة وذات مصداقية في ليبيا، ما يساهم في تعزيز السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

من جانبه، شكر المشري الجانب التركي على حسن الاستقبال قائلاً: “تركيا بلدنا الثاني، ولا نشعر بالغربة عند وجودنا فيها”.

وأشاد المشري بمواقف أنقرة الراسخة من دعم بلاده في مواجهة جميع التحديات والصعوبات.