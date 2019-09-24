«المشري» يُشارك في فعاليات ندوة مشروع إصلاح وإعادة هيكلة مؤسسات الدفاع والأمن

شارك رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرين في افتتاح فعاليات الندوة المقامة حول مشروع إصلاح وإعادة هيكلة مؤسسات الدفاع والأمن في ليبيا.

وألقى المشري كلمة، شدد خلالها على أهمية دعم المؤسسة العسكرية في ليبيا والقوات المساندة لها التي شاركت في دحر أخطر تنظيم إرهابي في العالم بمعقله في مدينة سرت، والذين يشاركون الآن في الدفاع عن العاصمة طرابلس ويتصدون للمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون والشرعية.

ونقل المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة، عن المشري قوله، إنه على الجهات المعنية الاستفادة من التجارب السابقة للدول الأخرى في دمج هذه القوات وتوحيد المؤسسة العسكرية.