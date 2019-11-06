المشري يُشارك في ندوة حوارية حول إدارة معركة بركان الغضب

أقامت تنسيقية الدفاع عن الدولة المدنية اليوم الأربعاء ندوة حوارية حملت عنوان “الوضع الليبي وإدارة معركة بركان الغضب”.

حيث حضر الندوة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ونائبه الأول محمد بقي، والنائب الثاني فوزي العقاب، بالإضافة إلى رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي موسى فرج، وعدد من أعضاء المجلس.

وبحثت الندوة الآليات التي يجب اتباعها لتكثيف الجهود في دعم جبهات القتال، وحل الإشكاليات، وذلك عبر خمسة محاور أساسية تمثل أولها في نقاش حول المعركة التي فُرضت على الليبيين، والعدوان الذي يُشن على العاصمة، بالإضافة إلى مواجهة رجال الميدان لهذا العدوان، وآليات دعمهم في هذه المعركة.

كما تضمنت الندوة أيضاً مقترحات لحل الإشكاليات التي تواجه معركة بركان الغضب، والكيفية المُثلى لتنفيذها، وطرحت تساؤلات عدة كان أبرزها عن الكيفية التي يمكن أن تنتصر بها معركة بركان الغضب لصالح بناء الدولة المدنية الديمقراطية.