«المشري» يُشدّد على استقلالية القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي.

وشدّد المشري على استقلالية القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية؛ حتى يمارس دوره بكل نزاهة وشفافية في الفصل بين السلطات والبتِّ فيها، مؤكدا في ذات السياق على الدور الهام للسلك القضائي في خدمة البلاد، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة.

كما تم خلال اللقاء، مناقشة عدداً من القضايا المتعلقة بالملفات القانونية والقضائية، ولا سيما ما توصلت إليه لجنتا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في القاهرة بشأن المسار الدستوري وإنجاحه؛ لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق، تمهيدا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي على أسس دستورية وقانونية سليمة.