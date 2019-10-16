«المشري» يُعرب للرئيس التونسي المُنتخب عن أمله في أن تسلك ليبيا نفس المسار الديمقراطي

أجرى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مكالمة هاتفية الثلاثاء، مع رئيس الجمهورية التونسية المُنتخب قيس سعيّد.

وهنأ المشري الرئيس التونسي على كسبه ثقة الشعب التونسي وانتخابه وفوزه في الاستحقاق الرئاسي، وأشاد بتمسك الشعب التونسي بالمسار الديمقراطي.

كما أعرب المشري عن تمنيه خروج ليبيا سريعا من هذه الأزمة وسلوك ذات المسار، وتطلعه لتنمية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

من جهته عبّر رئيس الجمهورية التونسية المنتخب عن سروره بالمكالمة، مؤكدا على أهمية تحقيق تواصل مباشر ومستمر مستقبلاً للعمل المشترك على ما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.