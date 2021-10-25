«المشري» يُناقش مع البعثة الأممية الوضع السياسي

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الاثنين، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس مسعود اعبيد، ورئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس بشير الهوش، ورئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس عادل كرموس، ورئيس لجنة مكافحة الفساد محمد أبوسنينة.

وناقش الجانبان في مستهل اللقاء نتائج المؤتمر الوزاري حول استقرار ليبيا، الذي عقد مؤخرا بطرابلس، وأكدا على ضرورة دعمها بما يحقق الأمن والاستقرار بالبلاد.

كما ناقش الجانبان الوضع السياسي في ليبيا وآخر التطورات حول العملية الانتخابية، حيث بيّن المشري حرصَ المجلس على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الحالي على أسس دستورية متفق عليها، وفقا للإعلان الدستوري ونصوص الاتفاق السياسي الليبي.

من جهته، أثنى المبعوث الأممي، على خطوات المجلس الأعلى للدولة الجادة ومطابقتها للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، واتفق الجانبان على استمرار التشاور للوصول إلى توافق حول قوانين الانتخابات بين المجلسين، وبذل كل الجهود لحلّ العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.