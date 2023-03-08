«المشري» يُناقش مع السفيرة البريطانية المستجدات السياسية

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال.



وتم خلال اللقاء مناقشة المستجدات السياسية في البلاد، وخاصة فيما يتعلق باعتماد التعديل الدستوري، إضافة إلى التوافقات التي يتم ترتيبها داخل المجلس بشأن خارطة الطريق ولجنة وضع القوانين الانتخابية، وكل الخطوات الإيجابية التي تصب في صالح إجراء الانتخابات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

كما جرى خلال اللقاء، نقاش بين الطرفين حول مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العام الجاري 2023م.