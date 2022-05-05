«المشري» يُناقش مع المستشارة الأممية التطورات السياسية

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الخميس، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز.

وتم خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر المجلس في طرابلس، مناقشة آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

كما تم خلال اللقاء استعراض جهود المجلس الأعلى، لكسر الجمود السياسي وإنجاح المسار الدستوري لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق؛ تمهيدا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي، على أسس دستورية وقانونية سليمة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة.