«المشري» يُناقش مع رئيس المخابرات التطورات الأوضاع الأمنية في البلاد

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأحد، بمقر المجلس في طرابلس، رئيس جهاز المخابرات الليبية الفريق أول حسين العائب.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة.

وأكد المشري على ضرورة الحفاظ على الهدوء في العاصمة واستقرار الأوضاع الأمنية في كل البلاد.

بدوره أطلع رئيس جهاز المخابرات، رئيس المجلس الأعلى للدولة، على سير عمل الجهاز وسبل تطويره لأعلى درجات الحرفية والانضباط، نظراً لأهمية هذا الجهاز في حفظ أمن الوطن والمواطن.