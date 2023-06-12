«المصالحة والانتخابات».. على طاولة «الكوني» والسفير القطري

بحث النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني مع سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري، آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا على مختلف الأصعدة.

وأكد السفير القطري استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لإنجاز ملف المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار في ليبيا، وفقا للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وبحسب المكتب الإعلامي، بحث اللقاء الجهود العربية والدولية، لإنهاء الأزمة السياسية، وملف الانتخابات، والمصالحة الوطنية، والخطوات المتخذة في هذا الشأن.

من جانبه، أشاد الكوني بالدور المحوري لدولة قطر في دعمها لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي، وجهوده لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية الذي وصل مراحل متقدمة.