المصالحة والانتخابات.. محور لقاء «المنفي» مع أعيان قبيلة الزنتان

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، بمقر المجلس في طرابلس، وفداً من أعيان وحكماء قبيلة الزنتان.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ودور أعيان وحكماء قبيلة الزنتان في مشروع المصالحة الوطنية، بالإضافة لتوحيد الجهود من أجل ضمان استقرار المنطقة الغربية.

وأثنى وفد قبيلة خلال اللقاء، على الدور الفاعل الذي يقوم به رئيس المجلس الرئاسي في لم الشمل وجمع الفرقاء الليبيين والعمل على إنهاء المراحل الانتقالية، تلبيةً لرغبة أبناء الشعب الليبي والمضي قدماً نحو الانتخابات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.