المصالحة والانتخابات.. محور لقاء «المنفي» بالمبعوث الأممي

التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلس، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء يأتي للتباحث حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، وخاصة فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية وبإجراء الانتخابات في موعدها وتذليل الصعوبات من أجل تنظيمها في موعدها المحدد.

كما ناقش اللقاء الوضع الأمني في البلاد، والتنسيق مع دول الجوار في الملفات الأمنية المشتركة.

وأشاد رئيس البعثة الأممية بجهود المجلس الرئاسي في العمل على توحيد مؤسسات الدولة وإرساء قواعد المصالحة الوطنية تمهيداً لإجراء الاستحقاق الانتخابي لتحقيق استقرار دائم في البلاد.