المصالحة والانتخابات وتوزيع الإيرادات.. محور مكالمة «نورلاند» و«اللافي»

أكد السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، دعم بلاده لليبيا لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، بقيادة المجلس الرئاسي، لأهمية هذا الملف في إنجاح العملية السياسية، والانتخابات الرئاسية والتشريعية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي لنورلاند والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان، مع النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أكدا فيه استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم في مجال تحقيق الأمن والاستقرار.

وكان نورلاند اتفق في وقت سابق مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على أهمية تشكيل قوة مشتركة لتسيير دوريات على الحدود الجنوبية، مع أهمية ضمان عدم استخدام ليبيا كمنصة للتدخل في السودان.